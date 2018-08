Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan (78 WTA) și rusoaica Ekaterina Makarova (49 WTA) se infrunta in primul tur al turneului de la Cincinnati. Partida a inceput la ora 18:00, e in direct pe TV Digi Sport 2 și liveSCORE pe GSP.ro. live » Ana Bogdan - Ekaterina Makarova 0-0 Ana Bogdan și Simona Halep (1 WTA) sunt singurele romance ramase…

- Irina Begu a fost eliminata din primul tur al turneului WTA de la Cincinnati, luni noapte. Romanca a pierdut trei seturi ( 6-4, 3-6, 3-6) in partida cu austrialianca Ajla Tomljanovic, conform Prosport.ro.

- Potrivit organizatorilor, Serena Williams a invocat motive personale. Ea ar fi trebuit sa o intalneasca in primul tur pe sportiva franceza Alize Cornet. In locul sau, pe tabloul principal va evolua jucatoarea germana Tatjana Maria. Simona Halep va evolua contra rusoaicei Anastasiei Pavliucenkova…

- In optimile de finala, Simona Halep s-ar putea intalni cu Soarna Cirstea, care in primul tur va intalni o jucatoare din calificari. Irina Begu va evolua in primul tur impotriva lui Ashleigh Barty, din Australia, in timp ce Mihaea Buzarnescu va intalni o jucatoare venita din calificari.…

- Potrivit noii ierarhii mondiale, Simona Halep ramane pe primul loc, dar avansul pe care il are in fata Carolinei Wozniacki a crescut cu 80 de puncte. In acest moment, Simona are un avans de 911 puncte in fata danezei, dar Wozniacki poate recupera la turneul de la Washington din aceasta saptamana,…

- WIMBLEDON 2017. Ana Bogdan a avut ocazia de a castiga meciul cand a servit la 5-4 in decisiv. Insa spaniola a reusit break-ul si s-a impus apoi, dupa un meci care a durat doua ore si sase minute. In faza urmatoare, Arruabarrena va evolua cu Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 48 WTA, care a trecut…

- Simona Halep nu se afla pe lista oficiala anuntata de organizatorii de la Washington si nu va participa la turneul din SUA. Anul trecut, romanca a mers la Washington, fiind eliminata in sferturile de finala de Ekaterina Makarova. Pentru ca nu s-a inscris la editia din acest an, Simona Halep…

- Meciul dintre Halep si Townsend va fi al doilea al zilei de joi pe terenul Philippe Chatrier, dupa o confruntare de simplu masculin (Marin Cilic – Hubert Hurkacz). Primul meci este programat la ora 12.00. Cele doua sportive s-au mai intalnit o singura data, in 2017, la Cincinnati, cand s-a impus Halep.…