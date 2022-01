Stiri pe aceeasi tema

- Australian Prime Minister Scott Morrison has left the door open for Novak Djokovic to compete at next year’s Australian Open despite the tennis superstar facing an automatic three-year ban from entering the country, according to Reuters. The world number one player left Australia late on Sunday after…

- Tenismena Sorana Cirstea in varsta de 31 de ani, locul 38 WTA va evolua, marți dimineața, la turneul Adelaide International 2, competiție premergatoare pentru Australian Open, primul Grand Slam al anului. Conform tragerii la sorți inițiale, romanca ar fi trebuit sa joace in primul tur cu Tereza Martincova…

- Tenismena Sorana Cirstea in varsta de 31 de ani, locul 38 WTA va evolua, marți dimineața, la turneul Adelaide International 2, competiție premergatoare pentru Australian Open, primul Grand Slam al anului. Conform tragerii la sorți inițiale, romanca ar fi trebuit sa joace in primul tur cu Tereza Martincova…

- Simona Halep a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova, cu 6-2 6-3, și a cucerit titlul la Melbourne Summer Set 1. Este titlul cu numarul 23 din cariera Simonei Halep. Romanca (30 de ani, locul 20 WTA) a dominat meciul cu Veronika Kudermetova (24 de ani, locul 31 WTA) și a reușit sa invinga intr-o…

- Perechea Irina Begu/Nina Stojanovici (Romania/Serbia), cap de serie numarul 3, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 2. Begu si Stojanovici au invins, miercuri, in runda inaugurala, cu scorul de 7-6 (4), 6-4, cuplul Beatriz Haddad Maia/Nuria…

- Sorana Cirstea, locul 39 WTA si cap de serie numarul 5, a inceput anul 2022, cu o victorie obtinuta in mai putin de 50 de minute și s-a calificat in optimile de finala ale Melbourne Summer Set 2. Ea a invins-o, marti, cu scorul de 6-0, 6-0, pe rusoaica Varvara Graceva, locul 77 WTA, dupa […] The post…

- Tenismena Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA) se afla in aceasta perioada la Melbourne, pregatindu-se pentru primul Grand Slam al anului, Australian Open, programat in perioada 17-30 ianuarie 2022. Pentru a prefața competiția, organizatorii au alcatuit un top inedit, in fruntea caruia se afla romanca.…

- Simona Halep joaca, marți, in optimile turneului de la Linz cu Aliksandra Sasnovich, locul 88 WTA. Imediat dupa partida Simonei, va intra in arena Emma Raducanu, care va evolua impotriva chinezoaicei Xinyu Wang, locul 106 WTA. Partida in care va evolua Halep, va incepe in jurul orei 17.00. In cazul…