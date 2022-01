Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), dupa ce a dispus cu 6-3, 6-2 de chinezoaica Qinwen Zheng. Halep (30 ani, 20 WTA), a doua favorita, a castigat fara emotii, dupa o ora si 24 de minute.Romanca a inceput cu break semifinala cu Zheng (19 ani, 126 WTA) si a…

- ​Naomi Osaka și Veronika Kudermetova ar fi trebuit sa se întâlnesca în semifinalele Melbourne Summer Set 1, turneu de categorie WTA 250, dar duelul nu va mai avea loc dupa ce japoneza s-a retras din cauza unor probleme medicale.Potrivit jurnalistului portughez Jose Morgado, nipona…

