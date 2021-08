Simona Halep recovered from injury and leaves for Montreal

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 10 mondial, a declarat, joi dimineata, inaintea plecarii spre Canada, acolo unde va participa la turneul de la Montreal, ca este recuperata dupa ruptura musculara, precizand ca ultima perioada, in care a fost nevoita sa se retraga de la Roland Garros, Wimbledon…

- Simona Halep, 29 de ani, s-a aratat impresionata de evoluția inotatorului David Popovici, 16 ani, la Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Jucatoarea de tenis i-a transmis, joi, un mesaj de incurajare, inainte de plecare in Canada, unde va participa la turneul de la Montreal, informeaza Agerpres . Simona Halep…

- Tennis player Simona Halep, world number 10, said on Thursday morning, before leaving for Canada to compete in the National Bank Open 2021 tournament, that she has recovered from a torn muscle, adding that the recent past, when she had to retire from Roland Garros, Wimbledon and the Olympics, was…

