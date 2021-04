Simona Halep nu mai vine la Cluj pentru meciul cu Italia din Fed Cup

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai buna jucatoare romana de tenis, Simona Halep va rata meciul pe care echipa Romaniei il va sustine contra Italiei, in play-off-ul Billie Jean King Cup, in perioada 16-17 aprilie, la Cluj-Napoca, a anuntat, azi, Federatia Romana de Tenis (FRT). ”Din pacate, Simona Halep nu mai poate juca pentru…

- Simona Halep (locul 3 WTA), Patricia Maria Tig (63 WTA), Irina Bara (132 WTA), Mihaela Buzarnescu (136 WTA) si Monica Niculescu (174 WTA la simplu si 55 WTA la dublu) sunt jucatoarele care vor reprezenta Romania in intalnirea cu Italia, de la Cluj-Napoca, din 16 si 17 Aprilie 2021, informeaza FR…

- Federația Romana de Tenis a anunțat gazda intalnirii din Billie Jean King Cup by BNP Paribas, noul nume sub care se desfașoara Fed Cup, dintre Romania și Italia, din 16 și 17 aprilie 2021, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale. Astfel, pentru acest meci, echipa Romaniei revine in Sala Polivalenta…