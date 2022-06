Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) o intalnește pe Katerina Siniakova (26 de ani, 63 WTA) in primul tur al turneului pe iarba de la Bad Homburg. Meciul dintre Halep, cap de serie numarul 4, și cehoaica Siniakova va fi al treilea al zilei de marți pe terenul central de la Bad Homburg, dupa disputele Sabine…

- Halep are un program plin inainte de Wimbledon, competiție programata intre 27 iunie și 10 iulie. Simona apare pe lista capilor de serie, numarul 4, la Bad Homburg, iar in primul tur va da peste Katerina Siniakova (26 de ani, 63 WTA). Cehoaica este una dintre cele mai bune jucatoare de dublu din lume,…

- Simona Halep a parasit rapid proba de dublu de la Birmingham, acolo unde a facut pereche cu Donna Vekic. Romanca și partenera sa au cedat in doua seturi, dupa o ora și 21 de minute, in fața perechii Latisha Chan / Sam Stosur, scor 6-3, 7-6. Perechea romano-croata nu le-a facut fața Latishei Chan și…

- Simona Halep (30 de ani, numarul 19 WTA) a fost eliminata de chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani, numarul 74 WTA) in turul secund de la Roland Garros, cu scorul de 6-2, 2-6, 1-6. In timpul meciului, tenismena romanca a acuzat probleme medicale, potrivit GSP.ro.De la 2-1 pentru Simona, Zheng a caștigat…

- Simona Halep, locul 21 WTA, si Ons Jabeur din Tunisia, locul 10 WTA si cap de serie numarul 8, vor evolua, miercuri, in optimile de finala ale Madrid Open. Partida a fost programata de la ora 13.00, fiind prima de pe arena Manolo Santana. Simona Halep, 30 de ani, si Ons Jabeur, 27 de ani, s-au mai intalnit…

- Simona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale Madrid Open, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-4, 6-4, pe jucatoarea americana Coco Gauff, locul 16 WTA si cap de serie numarul 14. Pentru calificarea in sferturi, Halep este recompensata cu 169.650 de euro (aproximativ 178.500…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) debuteaza joi la Madrid Open, urmand s-o intalneasca in primul tur pe chinezoaica Shuai Zhang (33 de ani, 39 WTA). Partida ar trebui sa inceapa in jurul orei 13:30 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Competiția de la Madrid…

- Simona Halep, veste buna dupa accidentarea de la Miami. Jucatoarea din Constanța a fost forțata sa se retraga inainte de startul competiției din Florida. Fostul lider mondial are o ruptura la coapsa stanga și va lipsi de la citeva turnee, inclusiv de la partida de Fed Cup, actuala Billie Jean King Cup.…