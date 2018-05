Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat, sambata, in a 30-a finala a carierei, dupa ce a invins-o, cu 4-6, 6-1, 6-4, pe rusoaica Maria Sharapova, locul 40 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Roma. Halep va juca a doua finala consecutiva la Foro Italico si a tot a doua in acest…

- Afirmasem, conform realitații netrucate, ca Maria Șarapova, cea care s-a calificat, de o maniera dramatica, in semifinale, dupa o disputa de 3 ore si 13 minute cu Jelena Ostapenko, a jucat, la „Foro Italico”, aproape 10 ore pe teren – trei meciuri de cate trei seturi (iata ca s-a consumat și al patrulea);…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, campioana en titre si favorita numarul 4, s-a calificat in finala turneului WTA de la Roma, invingand-o in doua seturi, 6-4, 6-3, pe estoniana Anett Kontaveit, in prima partida din penultimul act al acestei competitii, dotata cu premii totale de 3.351.729…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, campioana en titre si favorita numarul 4, s-a calificat in finala turneului WTA de la Roma, invingand-o in doua seturi, 6-4, 6-3, pe estoniana Anett Kontaveit, in prima partida din penultimul act al acestei competitii, dotata cu premii totale de 3.351.729…

- Simona Halep si Maria Sarapova se vor infrunta pentru a noua oara in circuitul tenisului profesionist, sambata, de la ora 18:00 - ora Romaniei, in semifinalele turneului de la Roma. Al treilea meci pe zgura dintre combatantele finalei din 2014 de la Roland Garros se infrunta in premiera in careul…

- Simona Halep a beneficiat, joi, de abandonul americancei Madison Keys, locul 14 WTA, inaintea meciului din optimi, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Roma. Keys s-a retras si de la simplu, si de la dublu, din cauza unei accidentari la coaste. In urma acestei…

- Petra Kvitova a castigat turneul de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro. Jucatoarea ceha de tenis a ridicat trofeul deasupra capului, dupa ce a invins-o, sambata seara, in finala pe olandeza Kiki Bertens, cu 7-6 (8/6), 4-6, 6-3. Kvitova, numarul 10 mondial, a devenit prima jucatoare…

- LIVE TEXT Simona Halep – Petra Martic, in sferturi la Indian Wells. Se joaca miercuri, de la ora 20.00. In sferturile de finala de la Indian Wells, Simona Halep o va intalni pe jucatoarea croata Petra Martic (27 de ani, 51 WTA). Partida dintre Simona Halep și Petra Martic a fost programata de catre…