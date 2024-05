Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede ca institutiile de cultura vor avea posibilitatea sa pastreze 50 din veniturile pe care le obtin prin inchirierea spatiilor din proprietatea publica a statului.S au inregistrat 242 de voturi pentru si 16 abtineri.Proiectul de lege…

- Articolul Dispoziție privind convocarea in sedinta ordinara a lunii aprilie 2024 a Consiliului Local al Municipiului Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau: Avand in vedere: -prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139,…

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 25 aprilie 2024, orele 1430 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: referatul nr.IIA/9360 din 18.04.2024 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean,…

- Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau: Avand in vedere: – prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3), lit.b), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile…

- DISPOZITIE privind convocarea de indata a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 04 aprilie 2024, orele 1200 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: – referatul nr.IIA/8038 din 03.04.2024 al Serviciului resurse umane, organizare, relația…

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 28 martie 2024, orele 16.00 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: referatul nr.IIA/6804 din 21.03.2024 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean,…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 451 alin. (2) din Legea minelor nr.85/2003, in sensul includerii redeventei miniere obtinute din activitati de exploatare a apelor minerale terapeutice, in acelasi regim derogatoriu de la prevederile art. 307 alin. (2) din Ordonanta de…

- Guvernul a adoptat vineri, 8 martie, Ordonanta de urgenta care se refera la comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, programate pe 9 iunie.Ședinta de Guvern a avut loc la ora 17.00 și a durat mai puțin de 30 de minute, singurul punct pe ordinea de zi fiind OUG pentru comasarea alegerilor…