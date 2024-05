Florin Coldea, pus sub control judiciar! Cauțiune de 500.000 de lei

Fostul șef al SRI, generalul în rezervă Florian Coldea, fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, și avocatul Doru Trăilă au fost... The post Florin Coldea, pus sub control judiciar! Cauțiune de 500.000 de lei appeared first on Special Arad… [citeste mai departe]