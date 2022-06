Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a invins-o pe cehoaica Karolina Muchova (25 de ani, 81 WTA), scor 6-3, 6-2, in primul tur al turneului de la Wimbledon și astfel a debutat cum nu se putea mai bine pe iarba londoneza. Romanca a revenit pe iarba care ii aducea in 2019 cea mai mare satisfacție din cariera. Adversara nu a…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marti, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe ucraineanca Daiana Iastremska in doua seturi, cu 6-2, 6-2.Ana Bogdan (29 ani, 111 WTA) a obtinut victoria in doar 61 de minute, fiind pentru a doua oara prezenta…

- Ana Bogdan (29 ani, 111 WTA) a obtinut victoria in doar 61 de minute, fiind pentru a doua oara prezenta in turul secund la All England Club, dupa editia din 2017. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Jucatoarea de tenis Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) o va infrunta pe Karolina Muchova (Cehia; 82 WTA), in primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, conform tragerii la sorti efectuate vineri, 24 iunie. Desemnata cap de serie nr. 16 si castigatoare a trofeului la Wimbledon in 2019, constanteanca…

- La doar 17 ani, David Popovici e dublu campion mondial la inot, dupa ce miercuri a cucerit și medalia de aur la proba 100 metri liber. Luni, David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 de metri liber. Atunci a devenit primul campion mondial din istoria Romaniei, stabilind al 4-lea timp din…

- Simona Halep (30 de ani, numarul 19 WTA) a fost eliminata de chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani, numarul 74 WTA) in turul secund de la Roland Garros, cu scorul de 6-2, 2-6, 1-6. In timpul meciului, tenismena romanca a acuzat probleme medicale, potrivit GSP.ro.De la 2-1 pentru Simona, Zheng a caștigat…

- Calificata in turul doi la Roland Garros dupa un meci dificil cu Nastasja Schunk (victorie in trei seturi), Simona Halep va intalni in runda urmatoare o jucatoare care a avut rezultate fluctuante in ultima perioada.

- Elena-Gabriela Ruse, locul 47 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, a fost eliminata in turul al doilea al turneului de la Roma, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …