- Liderul AUR, deputatul George Simion, reclama in mai multe postari pe Facebook ca nu a putut participa la sedinta comuna a Parlamentelor roman si moldovean desfasurata sambata la Chisinau, intrucat nu i s-a permis accesul pe teritoriul Republicii Moldova, fiind blocat pe aeroportul din Chisinau. "Toti…

Liderul AUR, deputatul George Simion, reclama in mai multe postari pe Facebook ca nu a putut participa la sedinta comuna a Parlamentelor roman si moldovean desfasurata sambata la Chisinau, intrucat nu i s-a permis accesul pe teritoriul Republicii Moldova, fiind blocat pe aeroportul din Chisinau.

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a afirmat sambata, 18 iunie, in sedinta comuna a Parlamentelor Republicii Moldova si Romaniei, ca mulțumește țarii noastre pentru ca nu a renuntat la sustinere chiar si atunci cand a avut parte de o „atitudine ostila” din partea politicienilor…

- George Simion a urcat, vineri seara, in avionul care duce parlamentarii romani la ședința comuna care va avea loc sambata intre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul Romaniei. Acesta a transmis un live pe Facebook in momentul in care a aterizat. „Am ajuns in aeroportul din Chișinau. Am aterizat,…

- Republica Moldova va gazdui miine, 18 iunie, prima ședința comuna a Parlamentelor de la Chișinau și București. Din partea Republicii Moldova la reuniune au fost invitați intreg corpul de deputați și Președinta țarii, Maia Sandu. Romania va fi reprezentata la eveniment de delegațiile Senatului și Camerei…

- Din toamna acestui an, Republica Moldova spera sa nu mai fie dependenta de gazul rusesc. Declarația a fost facuta, la Iași, de ambasadorul Republicii Moldova la București, Excelența Sa Victor Chirila. El a participat la lucrarile comune ale Comisiilor Juridica și de Politica Externa ale Parlamentelor…

- București, 12 aprilie 2022: In urma intalnirilor de pe teren cu autoritațile de la Chișinau, Organizația Salvați Copiii a decis sa acorde asistența umanitara mamelor și copiilor care s-au refugiat in Republica Moldova. Astfel, un transport umanitar cu 245.200 de produse de necesitate imediata, igienico-sanitare…