Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a atacat dur PNL, miercuri, la votul de investitura a Guvernului Cițu. Ciolacu i-a acuzat pe liberali ca au venit sa praduiasca iar parlamentarii PSD nu vor vota un Guvern cu un premier de paie. Noua tulpina de COVID, LA UN PAS sa intre in Romania. Autoritațile sunt…

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a afirmat, miercuri, in sedinta de plen, ca Romania se schimba si ca in urma cu patru ani la tribuna Parlamentului stateau Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar acum unul este in inchisoare, iar celalalt a fost trimis in judecata. Mosteanu a…

- Liderul deputatilor AUR, George Simion, a declarat ca solicitarea Aliantei pentru Unirea Romanilor pentru noul Guvern este redeschiderea scolilor. El a indemnat romanii sa nu mai plateasca taxe si biruri, pentru ca oricum Executivul ne va indatora. Simion si-a inceput discursul cu cateva versuri…

- George Simion a reluat ideea de a nu bate palma cu niciun partid pentru o viitoare coaliție și se declara in continuare nemulțumit ca, deși AUR are aproape 12% din componența viitorului PArlament, i s-au alocat comisii puțin importante.„Suntem singurul partid de dreapta, nu vom face coaliție de guvernare…

- Liderul USR Dan Barna face apel la senatori sa vina in plenul reunit de miercuri pentru a vota initiativa „Fara penali in functii publice”. „Este o zi istorica astazi pentru Romania. Dupa eforturi de doi ani de zile, dupa ce 1 milion de cetațeni au cerut Fara Penali in funcții publice, inițiativa e…

- ​Liderul USR, Dan Barna, a facut apel la șefii partidelor parlamentare sa-și trimita senatorii sa voteze inițiativa „Fara penali” care se afla pe ordinea de zi a Camerei superioare. Daca va primi unda verde, referendumul pentru revizuirea Constituției în acest sens ar putea avea loc…

- Ideea amanarii alegerilor parlamentare a fost vehiculata de tot mai multi oameni politici importanti, in ultimele zile, mai ales in contextul in care Romania a inregistrat miercuri recordul de infectari cu Covid 19, iar in ultimele doua zile bilantul nu a mai scazut sub borna de 2000 de cazuri noi.…