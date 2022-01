Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești face ce face și ajunge din nou in atenția tuturor. Nu, de data aceasta nu este vorba de un nou hit, ci de declarații exclusive la Antena Stars, in care a scos la iveala detalii neștiute despre el. Artistul a fost insurat in anul 2015, insa puțini sunt cei care erau la curent cu…

- Jador a luat pe toata lumea prin surprindere, asta dupa ce s-a fotografiat direct in sala de operație, cu doar cateva minute inainte ca medicul sa inceapa intervenția. Ei bine, caci nu a oferit prea mult detalii la momentul respectiv, acum, artistul a oferit primele declarații la Antena Stars. De ce…

- Ramona de la Clejani este o femeie cu adevarat puternica, astfel ca se descurca de una singura sa iși creasca cele trei fetițe. Mai mult decat atat, artista se imparte foarte bine intre cariera și creșterea celor trei micuțe, ba mai mult, gasește timp și pentru "sufletul ei". Ramona Manole a luat pe…

- Laurette Atindehou trece prin momente grele. Bruneta a ajuns sa apeleze și la autoritați pentru a rezolva o situație care nu ii da pace. Se pare ca vedeta și-a pierdut cațelusul, insa acesta ar fi pe mana unei doamne, care nu vrea sa il inapoieze. Iata ce declaratii a facut vedeta la Antena Stars.

- Fostul logodnic a lui Dodo, Liviu Kevin, a intrat prin legatura telefonica in emisiunea Showbiz Report, unde a facut declarații in exclusivitate despre scandalul dintre el și artista. Ce acuzații ii aduce acesta lui Dodo, puteți vedea mai jos.

- Camelia Mitoșeru a trecut prin momente grele, dupa ce a fost internata la Spitalul Floreasca din București pentru cateva zile. Vedeta a fost externata și a oferit cateva declarații la Antena Stars cu privire la starea sa de sanatate.

- Stephan Pelger a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre una dintre cele mai mari dorințe pe care o are, anume aceea de a adopta un copil. Creatorul de moda se mandrește cu parinții lui și spune ca nu putea primi o viața mai frumoasa ca cea pe care a avut-o. Iata ce a declarat Stephan in exclusivitate!

- Valentina Pelinel a ingrijorat publicul dupa ce a fost surprinsa in carje cu puțin timp in urma. Acum, soția lui Cristi Borcea dezvaluie ce i s-a intamplat, in exclusivitate, la Antena Stars. Iata primele declarații ale vedetei!