- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost achitat miercuri de un tribunal din Milano intr-unul din procesele din scandalul Rubygate, in care era acuzat ca a mituit participantele la petrecerile „bunga bunga” pentru ca acestea sa pastreze tacerea asupra celor petrecute acolo, relateaza agentiile…

