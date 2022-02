Stiri pe aceeasi tema

- ,Vorbește Lumea’ a surprins azi cu cațiva invitați deosebiți. Mulți dintre fanii emisiunii au ramas surprinși cand i-au vazut pe Petre Roman și soția sa pe canapea. Cei doi au vorbit despre cum arata viața lor. Cum arata ziua de Dragobete la ei și ce fac atunci cand ies in oraș? De asemenea, barbatul…

- Doinița Oancea a fost invitata la „Vorbește lumea”, emisiunea de la Pro TV prezentata de Adela Popescu, acolo unde a facut declarații despre viața ei personala. Nu e casatorita la cei 39 de ani ai sai și spune care e motivul pentru care nu s-a intamplat asta. Inca de cand a intrat in platou, cu zambetul…

- Liderul ATP, Novak Djokovici, a declarat, luni seara, dupa victoria din primul tur de la Dubai, ca a avut parte de o primire excelenta din partea spectatorilor, care "i-a mers la inima". El a vorbit si despre cum i-a fost afectata imaginea dupa scandalul din Australia, dar si despre succesul lui Rafal…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit despre aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. El spune ca este necesar sa existe acceptul statelor membre și mai ales un consens politic. Ministrul Bogdan Aurescu a subliniat și faptul ca in prezent exista un efort de reformare. El a reiterat faptul…

- Raspunsul este extrem de important. Iata variantele: 1. Vorbeste in calitate de presedinte al tarii care asigura acum presedintia Consiliului UE, deci, in principiu, are calitatea de a sintetiza pozitiile deja agreate de colegii sai sefi de state si guverne sau, cel putin, anunta o tema viitoare pentru…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca a vorbit, miercuri seara, despre situatia de la STB cu reprezentanti ai Politiei si ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov si a raspuns apelului telefonic al prefectului abia joi dimineata pentru ca…

- Petre Roman a vorbit despre nepoata lui, Izabela, fiica Oanei Roman. Vedeta a vorbit in trecut despre faptul ca tatal ei nu are o relație prea stransa cu nepoata lui. Totuși, fostul premier este alintat de nepotica lui cu apelativul „tataița”. In plus, deja a vorbit cu acesta despre ce cadou iși dorește…

- Un adolescent in varsta de 13 ani se ocupa cu confecționarea armelor in casa, in Georgia. La un moment dat, in locuința lor au ajuns alți doi adolescenți care au intenționat sa fure o astfel de arma. Adolescentul a vrut sa ii impuște pe cei doi, insa, din greșeala, a nimerit-o fix pe Kyra Scott, sora…