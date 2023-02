Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Sigfried Muresan este de parere ca anul acesta Romania are o sansa privind aderarea la Spatiul Schengen, potrivit News. Europarlamentarul a aratat, totodata ca decizia este la Viena si in privinta Bulgariei.

- Europarlamentarul liberal Sigfried Muresan este de parere ca anul acesta Romania are o sansa pentru a adera la Spatiul Schengen si a explicat de ce decizia este la Viena si in privinta aderarii Bulgariei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Europarlamentarul liberal Sigfried Muresan este de parere ca anul acesta Romania are o sansa pentru a adera la Spatiul Schengen si a explicat de ce decizia este la Viena si in privinta aderarii Bulgariei.

- Victor Negrescu spune ca tema aderarii Romaniei la Spatiul Schengen trebuie sa ramana pe agenda europeana, astfel ca „vom avea o sansa reala ca tara noastra sa intre in spatiul Schengen pe finalul anului” și vorbește de scenariul intrarii Bulgariei mai devreme in Schengen.„Este important ca subiectul…

- Atat administratia prezidentiala de la Sofia, cat si Guvernul din Austria, au anuntat ca cei doi lideri au participat la concertul filarmonicii din Viena de Anul Nou. Cancelarul Austriac este cel care I-a invitat pe presedintele Bulgariei in Austria. Cei doi au postat poze realitate impreuna pe retelele…

- Dupa ce Austria a votat impotriva aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, țara noastra mai privește o lovitura din partea oficialilor de la Viena. Cum s-a fotografia cancelarul Karl Nehammer alaturi de președintele Bulgariei. Cancelarul austriac și președintele Bulgariei, fotografie inedita impreuna…

- Vicecancelarul Austriei - Werner Kogler il contrazice din nou pe Karl Nehammer in legatura cu soluțiile propuse pentru stoparea migrației și ii cere schimbarea poziției, pentru ca Romania sa adere la Spațiul Schengen in prima jumatate a anului viitor.In ceea ce privește problema migrației, Werner Kogler…

- Ministerul de Interne de la Viena a publicat ultimele date privind rutele migranților care ajung ilegal in Austria, scrie publicația Kurier.at in dimineața in care are loc Consiliul JAI, unde se va dezbate și vota cererea de intrare a Romaniei, Bulgariei și Croației in Spațiul Schengen. Autoritațile…