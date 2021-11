Sierra Leone. Cel putin 80 de morti in urma unei explozii dintr-un depozit de carburant

Explozie intr un depozit de carburant, in Sierra Leone Cel putin 80 de persoane au murit in urma unei explozii dintr un depozit de carburant, vineri seara, 5 noiembrie 2021, in zona industriala din Freetown, capitala statului vest african Sierra Leone, relateaza AFP. "Am gasit 80 de cadavre de la locul accidentului din noaptea trecuta 39; 39;, a declarat un membru al Crucii Rosii. Conform unor martori oculari, explozia a fost provocata de un vehicul care a luat foc intr o benzinarie in urma ...