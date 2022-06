Stiri pe aceeasi tema

- SIE anunța ca proiectele legilor securitații naționale au fost realizate dupa ce Serviciul a fost consultat de Departamentul Securitații Naționale din Administrația Prezidențiala și de Secretariatul General al Guvernului

- Variantele de lucru ale legilor securitații naționale sunt rezultatul consultarilor cu Administrația Prezidențiala și Secretariatul General al Guvernului și vor „parcurge procesele legislative prevazute de lege”. au declarat, pentru „Umbrela Strategica”, reprezentanții Serviciului de Informații Externe.…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de multumire Frantei pentru prezenta militara in Romania in cadrul fortei de reactie rapida a NATO, cu ocazia primirii in tara noastra a presedintelui francez Emmanuel Macron. "Am avut placerea de a-l primi pe presedintele francez Emmanuel Macron in Romania.…

- Zecile de ONG-uri s-au coalizat pentru a-l acuza pe președintele Klaus Iohannis de „atac direct atat la adresa avertizorilor de integritate, cat și a libertații presei”, atunci cand a afirmat, referitor la apariția in presa a proiectelor legilor securitații, ca „știm cine le-a dat” și ca „e o eroare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca este posibil ca pachetul legilor sigurantei nationale sa se discute in coalitia de guvernare, mentionand ca a vazut aceste acte normative, dar pana acum nu a avut loc o discutie oficiala pe aceasta tema, informeaza Agerpres . „Este posibil sa…

- Președintele Klaus Iohannis reacționeaza dupa apariția in presa a unor prevederi din proiectele noilor legi ale siguranței, care vizeaza organizarea SRI și SIE. Mai multe ONG-uri, dar și reprezentanți ai magistraților au contestat modificarile propuse. „Noi avem anumite legi pe domeniul securitații…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, informeaza Administratia Prezidentiala.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis participa, marti, 19 aprilie, la invitatia presedintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la consultari cu o serie de lideri internationali, ai institutiilor UE si NATO pe tema securitatii regionale informeaza Administratia Prezidentiala. Conform sursei citate,…