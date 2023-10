Stiri pe aceeasi tema

- „Republica Baclava”, piesa de teatru pseudo-documentara inspirata de evenimentele istorice ale Razboiului de Independenta al Greciei din 1821, care s-a jucat in cadrul Festivalului Eurothalia, a fost indelung aplaudata, miercuri, la Teatrul German de Stat.Piesa de teatru a fost scrisa de Gerasimos…

- Asa cum a obisnuit deja publicul, Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura, promoveaza valorile autentice si incearca sa mentina vie amintirea unor personalitati care au scris istorie in domeniul artistic. Este si cazul iubitei interprete de muzica usoara Laura Stoica, targovișteanca,…

- O mica sculptura in lemn cu dimensiunile de 22×17,5 centimetri, care are forma unei frunze de stejar cu șapte lobi și un decor extrem de simplu, constand in nervuri care pornesc de la baza frunzei, dispuse longitudinal și simetric, se afla la Timișoara, in patrimoniul Muzeului Național al Banatului,…

- In semn de prețuire pentru expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale”, cea de-a IV-a ediție a festivalului „Sunlight Theatre” aduce la Timișoara spectacolul „Brancuși, dragostea mea!”, care va putea fi vazut in 2 octombrie, la ora 20:00, in sala Filarmonicii „Banatul”. Spectacolul…

- Spectacolul „Caravaggio”, pus in scena de teatrul maghiar „Csiky Gergely” din Timișoara, va fi jucat in 27 septembrie, de la ora 20:00, in sala Majestic a teatrului Odeon, in cadrul Festivalului Teatrelor Maghiare la București – Bukfeszt, organizat de Uniunea Teatrelor Maghiare din Romania – MASZIN…

- Alerta la Timisoara, marti seara, dupa ce o femeie a fost omorata in propria casa. Nenorocirea a avut loc intr-o locuinta din cartierul Calea Sagului.Femeia de 77 de ani era singura acasa in momentul in care atacatorul a intrat peste ea in apartamentul aflat la etajul 3 al unui bloc de pe strada Clabucet.Agresorul…

- “Dosarele Siberiei”, spectacolul jucat la Constanța de actorii Teatrului Național ”Mihai Eminescu” din Chișinau, a pus in scena, la finalul saptamanii, in Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, cu multa empatie și emoție, un mesaj puternic despre rezistența umana și importanța amintirilor. Piesa…

- Incident grav, luni dimineața, intr-un tramvai Bozankaya pe pe linia 6, in fața complexului comercial Bega din Timișoara. O femeie de 65 de ani a fost ranita, dupa ce bara verticala de susținere de care se ținea s-a rupt in mers. Femeia a fost preluata de un echipaj SMURD, fiind transportata la spital…