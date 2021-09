Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul deosebit de grav a avut loc in Capitala, inainte de pranz. Atunci, o persoana a sunat la 112 și a spus ca intre doi șoferi a avut loc o altercație. Se pare ca cei doi s-au șicanat in zona stației de metrou Titan din Sectorul 3.La intersecție ar fi coborat din mașini și, dupa un schimb de…

- Politia a fost alertata, joi, prin apel la 112, ca intre doi conducatori auto a avut loc o altercatie in urma unei sicanari in trafic, acestia lovindu-se reciproc cu un obiect contondent, respectiv un obiect ascutit, informeaza Politia Capitalei. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiilor…

- Un barbat de 33 de ani a fost injunghiat, joi, pe o strada din Sectorul 3 al Capitalei. La fața locului au venit mai mulți polițiști criminaliști. Starea barbatului este destul de grava, anunța Antena3. Medicii ii acorda primul ajutor. - in curs

- Un incendiu uriaș a avut loc in zona de nord a Capitalei, in Sectorul 1, sambata, in jurul orei 21:30, intr-un bloc aparent nelocuit, dintr-un cartier rezidențial, in strada Parcului, potrivit Antena 3. Sunt degajari importante de fum, iar flacarile au putut fi observate de la distanțe de kilometri.…

- Un microbuz cu pasageri a luat foc in mers. Incidentul a avut loc joi dimineața, in apropierea localitații Popești-Leordeni, in județul Ilfov. Incidentul a avut loc pe DN4, pe sensul de intrare in Capitala, in apropierea localitații Popești-Leordeni, din județul Ilfov. Potrivit Centrului Infotrafic…

- Peste o mie de blocuri din Capitala, in special in sectoarele 2 și 3, nu au apa calda din cauza reviziilor. In luna ianuarie, primarul general Nicușor Dan anunța ca zeci de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 si 6 ale Capitalei au ramas fara caldura si apa calda din cauza unor avarii, dar […] The post…

- Cei doi șoferi s-au luat la bataie și au blocat o strada intreaga. Pana la urma, cei doi au fost desparțiti de polițiști și ceilalți șoferi. Polițiștii de la secția 1 au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, dar și distrugere. Potrivit unor surse șoferii violenți nu au depus plangeri.

- Un barbat a luat-o inot pe Calea Vacarești, din Capitala, dupa ce șoseaua a fost inundata complet de ploaia torențiala de vineri seara. Imaginile cu barbatul care s-a scufundat in apa și a inotat cațiva metri au fost inregistrate de șoferii blocați in trafic. Dupa ploaia torențiala, meteorologi au…