Și vară, și iarnă… Diferență de 50 de grade în Europa De la ger naprasnic la vara tropicala… Vremea din Europa are multe de oferit in acest moment, mai ales in ceea ce privește temperaturile. Luni, in localitatea Latnivaara din nordul Suediei, temperatura maxima nu a depașit minus 24 de grade nici macar la pranz. In schimb, lucrurile aratau cu totul altfel in Valencia, Spania, la 3.400 de kilometri distanța, unde mercurul a urcat pana la o maxima de 29 de grade, scrie meteoradar.ro Diferența de temperatura pe continentul european in aceste zile, la inceputul celei de-a treia saptamani din noiembrie, a fost, prin urmare, de peste 50 de grade! Deși… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

