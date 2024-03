Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o ușoara racire a vremii in ultimele zile, luna februarie ar putea inregistra un nou record de caldura. Directorul ANM, Elena Mateescu, spune ca vremea este mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada și ca valorile de temperatura vor continua sa creasca. „Traversam o perioada mai…

- Iarna se intoarce in Romania. Un val de ninsori și ger va lovi toate regiunile, temperaturile urmand sa scada de la 14-15 grade Celsius in sudul țarii, la maxime de -3, -4 grade. Va ninge inclusiv in Capitala, unde se va depune strat de zapada.

- Un nou ciclon ajunge in Romania dupa ce a provocat haos in vestul Europei. Iar meteorologii anunța ca vom avea parte de ninsori și ger in urmatoarele zile. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat cum va fi vremea in perioada urmatoare. ”Ne așteptam la o schimbare…

- "In aceasta dimineața, am inregistrat cele mai coborate valori de temperatura din acest episod autentic de iarna, cu -19 grade la Negrești, -7 grade la București (Baneasa), -8 grade la Afumați.Vremea va fi rece și in urmatoarele zile. Astazi, contam pe maxime de cel mult -6 pana la 4 grade. De asemenea,…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a transmis la Antena 3 CNN cat mai ține valul de ger in Romania. ”Vremea va fi rece și in urmatoarele zile. Astazi, contam pe maxime de cel mult -6 pana la 4 grade. De asemenea, urmeaza o noapte geroasa, cu valori de temperaturi spre…

- De gerul Bobotezei avem maxime de pana la 18 grade Celsius, insa de luni temperaturile scad semnificativ. Valorile in termometre vor ajunge la 15 grade cu minus și va ninge. Primul val de ger din acest an De luni, insa, vine iarna in majoritatea zonelor țarii. 00:04 „Un val de aer rece va patrunde in…