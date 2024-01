Stiri pe aceeasi tema

- Dupa spusa lui Avram Iancu, „Sau punem pumnul in pieptul furtunii sau pierim…”! Și istoria confirma de ce nu au pierit moții: pentru ca au ales varianta ….nepieirii. Aceeași varianta o aleg și urmașii de azi ai moților de campie: pumnul in fața furtunii. Astazi, Asociația romanilor refugiați și expulzați…

- Intalnirea membrilor Asociației romanilor expulzați și refugiați in 1940 de la Lucaceni a avut loc astazi, 29 decembrie 2023 la Caminul Cultural. Lucaceni este satul de romani care a fost distrus de hortyști dupa Dictatul de la Viena. Dupa 5 septembrie 1940, romanii au fost scoși din casele lor, schingiuiți…

- Vești noi pentru romani, la final de an! S-a modificat iar legea cu privire la banii cash! Ce suma maxima poți folosi intr-o singura zi de acum inainte. Intra in vigoare din ianuarie 2024! Cati bani cash pot folosi romanii. Legea s-a modificat iar Ultima modificare a legislației fiscale aduce transformari…

- Asociația romanilor refugiați și expulzați in 1940 in urma Dictatului de la Viena, filiala Carei, solicita DEMISIA premierului Ciolacu pentru neputința de a elimina discriminarea la care e supusa o categorie de romani din Romania de 3 ani de zile, urmașii romanilor persecutați etnic in perioada 1940-1944!…

- Reusitele, perseverenta si performantele companiilor romanesti au fost premiate la Gala Excelenta in Business, organizata de Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton (ADAA). Pe scena au urcat reprezentanti din mediul afacerilor autohtone, de la firme mici, care sunt la inceput de drum,…

- Romanii care vor sa-și monteze repartitoare nu pot face nimic, pentru ca doar asociațiile de proprietari pot incheia contracte cu furnizorii. „Exista un mit urban ca platim mai mult daca avem repartitoare”, spune Mihai Mereuța, președintele Ligii Asociațiilor de Proprietari „Habitat”. Astfel, daca in…

- Romanii mai au doua luni la dispoziție pentru a monta repartitoare invididuale la calorifere. Termenul limita este pana la 31 decembrie 2023, spune Legea eficienței energetice. Cei care nu se conformeaza vor plati amenzi cuprinse intre 500 și 1.000 de lei. Problema este ca romanii care vor sa-și monteze…

- Romania deschide un nou punct de trecere a frontierei de stat cu Ungaria, a anuntat Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), intr-un comunicat de presa. Decizia a fost luata in urma ședinței de azi a Executivului, care a aprobat un Memorandum privind incheierea unui Acord cu Ungaria, la…