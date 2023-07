Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Ioan Amariei și Cosmin Iordache, de la DNA Structura Centrala au reușit sa treaca de selecția pentru noile posturi de procuror european, alaturi de una din colegele de la DNA Timișoara, Lavinia Rus. Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a scos 17 posturi pentru aceasta selecție,…

- Mai multi profesori nu au mai apucat sa dea, miercuri, examenul de titularizare, dupa ce trenul care ii aducea pe acestia de la Pascani la Iasi a ajuns cu mare intarziere. Trenul a avut intarziere de aproape 90 de minute, astfel ca acestia au ajuns la centrul de examen cu puțin peste ora 08:00, cand…

- Principalul suspect in cazul dublei crime de la Timisoara a fost prins, joi seara. Anchetatorii au stabilit ca se cunostea cu victimele, avea restante la intretinere si stia data la care femeia aduna taxele. Aceasta a crezut ca venise sa achite si i-a deschis usa. El a fost identificat in baza ADN-ului…

- Un elev din Timiș, care sustinea miercuri examenul de matematica la Evaluarea Nationala, a fost luat de ambulanta si dus la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara, dupa ce i s-a facut rau din cauza stresului. Elevul care a fost preluat de ambulanta de la scoala sustinea examenul de Evaluare…

- O postare pe Facebook a unui profesor din Arad s-a viralizat. El atrage atenția asupra faptului ca in cadrul examenelor orale, un profesor este platit cu doar 4 lei pe candidat evaluat. „Ca tot urmeaza perioada examenelor: 4 lei este bacșișul pentru curier, sugerat de aplicația ce-ți aduce mancarea…

- In timp ce liderii sindicatelor din Educație au anunțat un nou protest uriaș al profesorilor in Capitala, la care sunt așteptate sa participe 20.000 de cadre didactice, liderii coaliției de guvernare, președintele PSD Marcel Ciolacu și premierul Nicolae Ciuca, președinte PNL, au transmis, in postari…

- Un elev in varsta de 18 ani a intrat cu o arma de tip airsoft intr-o școala din Sovata, județul Mureș. Profesorii au sesizat Poliția. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, marti, ca politistii din statiunea Sovata au fost sesizati, de catre reprezentantii unei unitati de invatamant…

