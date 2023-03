Stiri pe aceeasi tema

- Copiii si adolescentii sanatosi s-ar putea sa nu mai aiba nevoie de vaccinurile anti-COVID, spune Organizatia Mondiala a Sanatatii, care isi actualizeaza recomandarile pentru urmatoarea etapa a pandemiei.

- Ligia Deca, Ministrul Educației, a fost depistata cu COVID-19. Ea a facut parte din delegatia lui Klaus Iohannis in Emiratele Arabe Unite. Ministrul Educației l-a insoțit pe șeful statului in vizita oficiala pe care acesta a facut-o in Emiratele Arabe Unite incepand de duminica, 18 martie, pana marți,…

- The European Union will seek to rein in generous spending by member states permitted to help households and businesses through the Covid pandemic and energy crisis as it sets out a return to stricter budgetary discipline, according to Bloomberg. Governments will be instructed to withdraw support and…

- Trei sute de copii din India, Indonezia și Gambia au murit dupa ce au luat siropuri de tuse contaminate, anunța Organizația Mondiala a Sanatații. Se vor verifica siropurile de tuse din intreaga lume. OMS a stabilit ca siropurile de tuse, comercializate de 6 producatori, conțineau „niveluri inacceptabile”…

- O noua tulpina de Covid supranumita „Kraken” este „cea mai transmisibila subvarianta care a fost detectata pana acum”, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, scrie Daily Mail. Cea mai recenta subvarianta se raspandește deja in SUA, unde se crede ca se afla in spatele a aproximativ 70% din noile…

- Statele membre ale UE sunt „puternic incurajate” sa impuna tuturor calatorilor din China sa prezinte inainte de plecare un test negativ la COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore mai devreme, potrivit unui acord la care statele membre au ajuns miercuri. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a criticat…

- Italy will begin testing all arrivals from China for Covid, and wants European Union countries to do the same, after a virus scare at Milan airport, according to Bloomberg. Authorities in Milan earlier said that almost half of the passengers on two flights from China tested positive for the virus. Most…