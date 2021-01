Și Olanda redeschide școlile din 8 februarie. Este prima măsură de relaxare din ultimele luni Este prima relaxare a masurilor de izolare din ultimele luni anunțata de guvernul olandez.Toate scolile si magazinele neesentiale din Olanda au fost inchise de la mijlocul lunii decembrie, dupa ce cu doua luni mai devreme fusesera inchise barurile si restaurantele, in incercarea de a limita extinderea epidemiei de COVID-19.O interdictie de circulatie in timpul noptii a fost introdusa de saptamana trecuta masurilor de carantina, intrucat s-a vazut ca noi mutatii mai contagioase ale virusului au luat amploare in Olanda.Dar dovada transmiterii bolii de catre copiii mici a ramas limitata, a declarat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

