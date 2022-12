Saptamana Croației, fara indoiala! La o zi dupa ce i-a fost aprobata aderarea la Spațiul Schengen, Croația a realizat și una dintre cele mai mari surprize de la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar. Dupa ce a eliminat Japonia la loviturile de departajare, Croația a mai facut o „victima” și a scos-o din calcule și pe Brazilia, […] The post Și-n Schengen, și-n semifinalele Cupei Mondiale. Croația a eliminat Brazilia! first appeared on Ziarul National .