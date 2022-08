Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 24 WTA), 6-3, 2-6, 6-3, și a cucerit turneul de la Toronto. Sportiva din Romania va urca pe poziția a 6-a clasamentului mondial. Halep a cucerit al treilea titlu la Rogers Cup, denumirea competiției canadiene…

- Aflata la prima finala din cariera la un turneu de categorie „WTA 1000” dupa ce a eliminat nume foarte importante la Toronto, Beatriz Haddad Maia este increzatoare ca poate sa o invinga pentru a doua oara pe Simona Halep (a mai facut-o și la Birmingham).

- Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 24 WTA) a vorbit despre confruntarea cu Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) din finala turneului de la Toronto. Simona Halep - Haddad Maia, in finala de la Toronto, se joaca de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2 Jucatoarea din Brazilia…

- Simona Halep s-a calificat sambata in ultimul act al turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto, acolo unde va da peste Beatriz Haddad Maia, care a trecut in semifinale de Karolina Pliskova.​

- Potrivit WTA, romanca ar putea chiar sa urce pe locul 6 daca va castiga turneul. Simona Halep s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto, invingand-o in semifinale pe americanca Jessica Pegula, locul 7 WTA si cap de serie 7, scor 2-6, 6-3, 6-4, in doua ore si 14…

- Simona Halep (locul 15 WTA si favorita 15) s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in semifinale pe americanca Jessica Pegula (locul 7 WTA si cap de serie 7), scor 2-6, 6-3, 6-4. Meciul a durat doua ore si 14 minute. “Nu…

- Simona Halep a invins-o pe Jessica Pegula (28 de ani, 7 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-4, și s-a calificat in marea finala turneului de la Toronto. Fara set cedat, Simona s-a lasat captivata de ritmul de joc al americancei Pegula. Nici serviciul nu a ajutat-o in actul inaugural. In aceste condiții, adaugand…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova o va intalni pe brazilianca Beatriz Haddad Maia in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, invingatoarea urmand sa joace in finala cu castigatoarea duelului dintre romanca Simona Halep si americanca…