Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu ar face orice pentru soția lui insarcinata, și chiar asta a și facut in trafic, fara sa mai țina cont de nimic. Aceasta a incalcat regulile de circulație de dragul mamei viitorului sau copil. Cum au fost surprinși in trafic de paparazzii Spynews.ro!

- Pentru Victor Becali, bolizii scumpi, luxul și opulența sunt de domeniul trecutului. Afaceristul a lasat mașinile de zeci de mii de euro pentru o plimbare cu bicicleta in oraș! Cum a fost surprins in plina zi de paparazzii Spynews.ro!

- Emoțiile sunt de neoprit vineri, intr-o noua ediție X Factordin cel de-al noualea sezon. Intr-un moment de slabiciune, Delia, dar și ceilalțicolegi ai sai de la pupitrul juraților, nu iși pot stapani lacrimile. Un grup de baieți va ridica, vineri seara, nivelul emoțiilorla un nivel greu de infranat…

- Chiar daca iese cu prietenii și are parte de momente de relaxare la terasa, Ioan Andone nu renunța la viciu niciodata. Iata cum a fost surprins celebrul antrenor de catre paparazzii Spynews.ro!

- Singur... atat de singur! BRomania a aratat ca atunci cand ramai fara prieteni, trabucul la nevoie se cunoaște! Matei Dima nu a stat pe ganduri și a gasit o alta alternativa, insa nu tocmai sanatoasa! Vlogger-ul a dat iama in vicii pentru a-i ține de urat! Iata cum a fost surprins de catre paparazzii…

- A lasat bunele maniere acasa și a ieșit in oraș! Gica Popescu a facut niște gesturi nepoliticoase in fața soției sale! Iata cum a fost surprins in public de catre paparazzii Spynews.ro!

- Loredana Groza este jurat la Next Star, alaturi de Ștefan Banica și Dorian Popa. "Ma simt privilegiata și rasfațata sa pot sa lucrez cu copiii. E o ipostaza pe care o ador și deja fac asta alaturi de copiii de la Atelierul meu de voce și muzica, pe care l-am creat cu 6 ani in urma. Dar totul…

- Averea nu l-a facut zgarcit, caci Tristan Tate nu se uita niciodata la bani! Fostul Biancai Dragușanu a demonstrat acest lucru cu desavarșire, atunci cand a facut un gest de omenie in public! Iata cum a fost surprins acesta alaturi de fratele sau de catre paparazzii Spynews.ro!