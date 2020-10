Și anul acesta, trecem la ora de iarnă… Ora se schimba și anul acesta, in ciuda incercarilor de a renunța la aceasta acțiune. In 25 octombrie 2020 urmeaza sa trecem la ora de iarna. In noaptea de 24 spre 25 octombrie, ora 04.00 devine ora 03:00, iar noaptea devine mai lunga decat ziua. Ora de iarna este ora standard de fapt, iar, daca țarile UE vor decide sa nu se mai schimbe ora vara/iarna, cea care va fi pastrata este cea de iarna. E nevoie de timp pentru schimbare Specialiștii subliniaza ca avem nevoie de o saptamana pentru a ne obișnui cu schimbarea orei. Medicul Tudor Ciuhodaru susține ca necesitatea este chiar de 15 zile. ”Particularitatile… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

