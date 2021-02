Şi-a umplut garsoniera cu gunoi până în tavan Este incredibil ce poate strange o craioveanca in propria-i locuinta. Femeia aduna gunoi de tot felul si il duce in casa. Pungi pline cu mizerie, pet-uri, borcane, conserve, mancare stricata, cutii de carton si plastic, resturi printre care misuna soarecii si gandacii sunt ticsite in locuinta de la etajul al treilea al unui bloc din cartierul Rovine. Mizeria se inalta pana la tavan si cu greu patrunzi in interior. Ca sa poti trece din hol in dormitor sau la baie trebuie sa te tarasti de-a busilea prin gunoiul cu miros de hoit. Vecinii sunt terorizati de duhoarea si mizeria din apartamentul cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

