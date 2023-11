Condamnat definitiv la 30 de ani de inchisoare pentru uciderea iubitei lui in 2017, dupa o cearta banala pe marginea unor firimituri lasate pe masa, un tanar de 35 de ani a fost trimis in arest la domiciliu din motive de sanatate. Barbatul este obez, iar instanța a decis ca iși risca viața in detenție, […] The post Și-a ucis iubita cu 57 lovituri de cuțit, dar a fost eliberat din inchisoare pentru ca e „obez și fumeaza prea mult” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .