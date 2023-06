Stiri pe aceeasi tema

- BAC 2023 a inceput luni, 26 iunie, cu proba de limba romana. Examenul a inceput la ora 09.00, moment in care absolvenții de liceu au primit subiectele la romana la bacalaureat 2023 pentru a caror rezolvare au la dispoziție trei ore.

- Bacalaureat 2023, sesiunea speciala, un singur candidat a promovat examenul cu media generala 10 The post Bacalaureat 2023, sesiunea speciala, un singur candidat a promovat examenul cu media generala 10 first appeared on Partener TV .

- BACALAUREAT 2023: Modele de subiecte la MATEMATICA și ISTORIE – proba obligatorie a profilului Bacalaureat 2023: Modele de subiecte la Matematica și Istorie – proba obligatorie a profilului. Examenul de Bacalaureat se desfașoara in luna iunie pentru elevii din clasele XII-XIII. Proba la Matematica sau…

- Niciun elev nu va ramane cu situatia scolara neincheiata si niciun elev care se afla in clasa a VIII-a sau a XII-a nu va ramane fara posibilitatea de a sustine examenul, fie Evaluarea Nationala, fie examenul de Bacalaureat, a anuntat luni ministrul Educatiei, Ligia Deca.

- Greva profesorilor afecteaza elevii de clasa a XII-a. Tinerii cer o procedura de urgența pentru inscrierea la Bacalaureat: Se tem ca nu vor putea sustine la timp examenul si ar putea rata admiterea la universitați Greva profesorilor afecteaza elevii de clasa a XII-a. Tinerii cer o procedura de urgența…

- Consiliul National al Elevilor solicita stabilirea unei proceduri de urgenta pentru inscrierea elevilor la examenul de Bacalaureat, in contextul in care aceste inscrieri ar fi trebuit sa inceapa luni, insa „unii elevi din Romania nu vor avea aceasta posibilitate". „Astazi ar trebui sa inceapa inscrierea…

- David Popovici a avut parte de momente emoționante in Valenii de Munte, orașul in care s-a prezentat pentru examentul de bacalaureat. Localnicii au fost foarte incantați ca l-au vazut și l-au așteptat pentru poze și autografe. Sportivul de 18 ani are admiratori și pentru colegii „de suferința”. David…

- Comisia Naționala de Examene a aprobat constituirea Comisiilor Republicane de Evaluare pentru sesiunea de bacalaureat 2023. In total, in aceasta sesiune, vor activa 18 comisii de acest fel, in care vor fi incadrați peste 600 de profesori evaluatori. Profesorii evaluatori au fost propuși de Organele…