- Actrita americana Glenn Close, de opt ori nominalizata la premiile Oscar, a vorbit intr-un nou serial produs de Apple TV+, intitulat "The Me You Can't See", despre trauma cu care a trait timp de mai multe decenii, dupa ce si-a petrecut copilaria intr-un cult religios, informeaza site-ul revistei…

- Un serial documentar produs de printul Harry si Oprah Winfrey va avea premiera in luna mai. Serialul „The Me You Can’t See” va avea loc pe 21 mai, pe Apple TV Plus. Potrivit Variety, Winfrey si Harry vorbesc in serial despre sanatatea mintala si emotiile care apar in anumite situații. In serial vor…

- Compania-mama a CBS, ViacomCBS, a platit intre 7 și 9 milioane de dolari pentru drepturile de difuzare a interviului realizat de Oprah Winfrey cu Meghan Markle și prințul Harry, informeaza hotnews . Harpo Productions, compania de producție a lui Winfrey, a incercat, de asemenea, sa vanda interviul altor…

- Intr-un interviu special difuzat duminica seara in Statele Unite de postul CBS, Meghan Markle i-a dezvaluit prezentatoarei Oprah Winfrey ca unii dintre membrii familiei regale britanice au exprimat in fata sotului ei, printul Harry, anumite ingrijorari legate de culoarea pielii pe care urma sa o aiba…

- Meghan, sotia printului Harry, a acuzat familia regala britanica de rasism, de proliferarea unor minciuni si ca a impins-o la un pas de sinucidere, intr-un interviu exploziv de doua ore acordat duminica seara jurnalistei de televiziune Oprah Winfrey, care pare sa aiba potentialul de a zdruncina serios…