Și-a înscenat răpirea pentru ca mama lui să plătească răscumpărare Doi tineri care au inscenat rapirea unuia dintre ei au fost retinuti pentru santaj si instigare la santaj, dupa ce mama presupusei victime a cerut ajutorul Politiei, anuntand ca a primit o inregistrare in care fiul sau apare legat, iar cei care il tin ostatic ii cer o suma de bani. Ancheta a scos, insa, […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Doi tineri care au inscenat rapirea unuia dintre ei au fost retinuti pentru santaj si instigare la santaj, dupa ce mama presupusei victime a cerut ajutorul Politiei, anuntand ca a primit o inregistrare in care fiul sau apare legat, iar cei care il tin ostatic ii cer o suma de bani.

