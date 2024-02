Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe strada 1 Mai din municipiul Dej.„La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ, unde au gasit un autoturism ieșit in afara parții carosabile, fara ocupanți…

- Un tanar de 20 de ani a lovit cu mașina un cap de pod, iar mai apoi a fost proiectat in afara parții carosabile. S-a intamplat in zona Martinești, tanarul fiind transportat la spital. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca și a Detașamentului Turda au intervenit, luni, in jurul pranzului,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au fost solicitați, in aceasta dimineața, pentru a interveni la un accident rutier petrecut pe raza localitații Coplean, comuna Cașeiu. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism avariat,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au fost solicitați in aceasta dimineața pentru a interveni la un accident rutier petrecut pe raza localitații Coplean, comuna Cașeiu. „La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism avariat,…

- Un autocar cu 47 de persoane a iesit in afara partii carosabile, marti dimineata, la Doaga, din cauza viscolului si vizibilitatii reduse, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Politistii rutieri au intervenit in aceasta dimineata in apropiere de localitatea Doaga, unde un autocar…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, in cursul nopții de miercuri spre joi, la un accident rutier mortal petrecut pe DN1 C, in apropiere de Rascruci. Un autovehicul cu volan pe dreapta a ieșit in afara parții carosabile, pe fondul vitezei și a carosabilului umed. La fața…

- Marți, 14 noiembrie a.c., la ora 16.05, pe D.N. 1 H, in localitatea salajeana Jibou, un barbat de 63 de ani, din municipiul Zalau, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Jibou – Var, pe un sector de drum in aliniament, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi parasit…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Manașturel, comuna Cuzdrioara. „Echipajele au gasit la fața locului un autoturism ieșit in afara parții carosabile, insa din fericire nu exista victime incarcerate. O persoana…