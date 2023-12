Și-a făcut acasă fabrică de permise de conducere, buletine şi acte de înmatriculare Un barbat de 47 de ani din comuna Sascut este acuzat de savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si inselaciune, dupa ce ar fi falsificat mai multe documente de inmatriculare si permise de conducere pentru diferite persoane. De exemplu, un permis de conducere ar fi costat 400 de euro. „Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacau și ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, intr-un dosar penal avand ca obiect savarsirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Bacau au efectuat percheziții intr-un dosar penal privind infracțiuni precum fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals și inșelaciune. Acțiunea a fost desfașurata de polițiști din Serviciul de Investigații Criminale și Direcția Operațiuni Speciale, sub coordonarea unui procuror…

- Politistii din Bacau au efectuat mai multe perchezitii intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si inselaciune, un suspect fiind condus la audieri. La actiune au participat politistii Serviciului de Investigatii Criminale Bacau si ai Directiei…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Bacau si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, intr un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunilor de fals…

- Sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacau și ai Direcției Operațiuni Speciale au demarat o operațiune impresionanta pentru documentarea activitații infracționale a unui barbat intr-un dosar penal grav. Obiectul…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au pus in aplicare 10 mandate de percheziție domiciliara, in județele Suceava, Bacau, Vrancea și Buzau,…

- Eveniment Percheziții in Teleorman și alte cinci județe intr-un dosar de evaziune fiscala, delapidare și constituirea unui grup infracțional organizat noiembrie 14, 2023 16:05 Astazi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bistrița-Nasaud au pus in executare 14 mandate de…

- Un barbat din Campia Turzii, care vindea permise de conducere falsificate a fost reținut de procurori. La data de 7 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii- Secția 4 Poliție Rurala Campia Turzii, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa…

- Joi, 7 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii- Secția 4 Poliție Rurala Campia Turzii, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda au pus in executare 2 mandate de percheziție domiciliara, pe raza municipiului Campia Turzii, in cadrul…