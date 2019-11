Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 28 noiembrie, Constanța are parte de o noua porție consistenta de stand-up comedy. Urca pe scena Doors Club: Sorin Parcalab, Cristi Popesco și Dan Frinculescu. Ii știi sigur de la „Una Scurta”, „Razi ca Prostu”, Roast-ul lui Velea si a lui Marian Godina, „Show de Seara”, „Arde-ma” sau podcasturile…

- In urma cu 2 ani, Consiliul Local Slobozia a aprobat o investiție de 1,4 milioane de lei pentru realizarea unui poligon de tragere cu armament ușor. La acest moment, poligonul este funcțional și poate deservi structurilor MAI dintre Constanța și București. Prețul pentru o ora de tragere este de 100…

- Bataia care a avut loc, in urma cu cateva zile, la Constanța, a fost surprinsa cu ajutorul camerelor video din zona. Este vorba despre un scandal de proporții care s-a petrecut in cartierul Tomis Nord, din orașul de la malul marii. De asemenea, au fost clipe de groaza, iar intregul incident s-a soldat…

- Un tanar din Italia și-a aparat iubit de un jaf cu prețul vieții. Acesta a fost impușcat in cap și a murit dupa ce a fost operat la spital, relateaza 20minutos.es. Luca Sacchi a fost impușcat in cap miercuri, in timp ce incerca sa-și apere iubita, victima a unui furt intr-un cartier din Roma, Caffarella.…

- Liviu Pop, padurarul ucis cu sange rece in judetul Maramures, a fost condus pe ultimul drum in dupa-amiaza zilei de sambata, 19 octombrie. Tatal a trei fetite, acesta a fost ingropat intr-un cimitir de la poalele padurii, locul pe care l-a pazit cu pretul vietii sale.

- Smiley o sa ofere spectatorilor care vor veni in cele 15 orase in care ajunge cu turneul sau national @Smiley_Omul (https://bilete.smiley.ro/) un concert cat o viata de OM. Cele peste 2 ore de live vor traversa, cu ajutorul celor mai cunoscute piese ale lui Smiley, al povestilor video, jocurilor de…

- Prietenii Spitalului Judetean vor organiza un cros de binefacere, intitulat: „Alearga si Ajuta!”. In urma acestei actiuni se doreste ca Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare sa fie dotat cu un aparat modern de recuperare pentru sportivii maramureseni Cei care doresc sa participe sunt asteptati la cros…

- Silviu, un tanar de 32 de ani, din Dambovița se afla sambata, alaturi de soție in stațiunea Olimp de pe litoralul Marii Negre. La un moment dat acesta a observat in mare doi copii care erau in pericol sa se inece. Fara sa stea pe ganduri, Siviu a sarit in apele involburate pentru a-i salva […] Citește…