Şi-a anunţat demisia în această dimineaţă. Se aşteaptă reacţia preşedintelui John Rood va demisiona la sfarsitul acestei luni, a anuntat separat Departamentul Apararii, fara sa ofere motivul. ”Domnule presedinte, Am inteles...ca mi-ati solicitat demisia”, a scris Rood in scrisoarea de demisie, multumindu-i lui Trump pentru privilegiul de a face parte din Guvern si enumerand realizari majore, inclusiv concentrarea Departamentului Apararii ”pe riscul tot mai mare venit din China”. Anuntul a avut loc la o zi dupa ce Trump a respins initiativa unora dintre oficialii unor agentii federale majore de a limita si mai mult exporturile catre China, afirmand ca ingrijorarile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

