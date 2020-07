Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9 iulie 2020, in jurul orei 20.50, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au intervenit in localitatea Tartaria, comuna Saliștea, unde o femeie a reclamat ca a fost agresata de soț. Din primele cercetari, polițiștii au constatat ca, pe fondul unor discuții…

- Ziarul Unirea Dosar penal pentru un barbat din comuna Saliștea, REȚINUT de polițiști dupa ce și-a agresat și amenințat cu moartea soția In data de 9 iulie 2020, in jurul orei 20.50, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au intervenit in localitatea Tartaria, comuna…

- Un barbat din comuna Saliștea a fost reținut de polițiști dupa ce și-a agresat și amenințat cu moartea soția. Este cercetat pentru violența in familie. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 20.50, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au intervenit in localitatea…

- Argeșean reținut dupa ce a incalcat ordinul de protecție. Și-a amenințat parinții și soția. Pe 9 iunie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului au reținut un barbat de 41 de ani, din Sapata, banuit de savarșirea infracțiunilor de incalcare a masurilor dispuse printr-un ordin de…

- In acest week-end prelungit, politistii au emis patru ordine de protectie si au intocmit dosare penale pentru comiterea infractiunii de violența in familie si nerespectarea ordinului de protectie. Articolul Și-a agresat soția de doua ori. Ordinul de protecție nu i-a stat in cale apare prima data in…

- Un barbat din comuna Santimbru a fost reținut de polițiști dupa ce a incalcat ordinul provizoriu de protecție emis impotriva sa. Acesta și-a amenințat cu moartea soția și a fost indepartat din locuința insa nu a respectat interdicțiile stabilite de polițiști. Potrivit IPJ Alba, la data de 20 mai 2020,…

- Polițiștii au emis un ordin de protecție dupa ce o femeie a fost agresata de propriul soț pe o strada din Bistrița. Articolul Și-a batut soția in plina strada. Femeia a refuzat sa depuna plangere apare prima data in Someșeanul.ro .

- Polițiștii au intocmit un dosar penal pentru violența in familie, dar au emis și un ordin de protecție provizoriu dupa ce un barbat și-a agresat soția și fiica. Articolul Și-a agresat soția și fiica. Polițiștii au emis un ordin de protecție apare prima data in Someșeanul.ro .