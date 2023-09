Stiri pe aceeasi tema

- Patru muncitori au murit carbonizați dupa explozia de la magistrala de gaze de la Calimanești, din Vrancea, unul dintre ei fiind un tanar de 29 de ani din județ, scrie portalul de știri locale Vrancea24.Cei patru faceau parte dintr-o echipa care muncea in tura de noapte la Autostrada Moldovei, cand…

- La momentul raportarii ora 2:00 , 54 persoane sunt internate in diverse sectii ale unitatilor sanitare, 10 dintre acestea fiind intubate.Mai multe centre de transfuzie sanguina din tara isi deschid portile astazi, 27 august, in regim de urgenta, pentru a fi alaturi de cei raniti in incidentul de la…

- “Construcția și finalizarea centrelor pentru mari arși reprezinta o componenta importanta a proiectelor de investiții și de dezvoltare a sistemul sanitar din Romania, pe care le deruleaza Ministerul Sanatații in parteneriat cu autoritațile locale din intreaga țara. Responsabilitatea, profesionalismul…

- ​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis care este situația valorilor de trafic pe principalele artere rutiere la ora 16:00 .Pe DN 1 Ploiești - Brașov sunt coloane de mașini in Comarnic și Bușteni, pe sensul de mers catre Brașov, precum și intre stațiunile Predeal…

- Romanii au comandat anul trecut, in medie, o saorma la 10 secunde, fiind livrate peste 3,31 de milioane de portii in 2022. Statisticile arata ca au fost livdate cu 60% mai multe șaorme fata de anul precedent, arata datele publicate de aplicația de livrari Glovo și citate de Agerpres. Acest preparat…

- Performanța istorica pentru Romania la Olimpiada Internaționala de Matematica. Elevii noștri au obținut locul 4 in lume, dupa China, Statele Unite și Coreea de Sud, cu 5 medalii de aur și una de argint. Cei 6 romani sunt elevi la doua licee din București și au fost coordonați de doi profesori, din București,…

