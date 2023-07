Shell şi TotalEnergies au raportat scăderi abrupte ale profitului în trimestrul al doilea Preturile petrolului si gazelor au crescut anul trecut in urma invaziei Rusiei in Ucraina, dar preturile energiei au scazut brusc in acest an, pe masura ce temerile de penurie s-au diminuat, pe fondul provocarilor economice globale. Ambele companii au ratat previziunile privind castigurile, inregistrand profituri de aproximativ 5 miliarde de dolari fiecare in perioada aprilie-iunie, in scadere cu 56% in termeni anuali in cazul Shell si cu 49% in cazul TotalEnergies. Totusi, acest lucru a fost in mare masura in concordanta cu performanta Shell in 2021, in timp ce TotalEnergies si-a depasit rezultatele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

