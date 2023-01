Sharks Gym Constanta: Luptatorul Alex Filip, castigatorul sectiunii Revenirea anului“ la premiile Dynamite Fighting Show

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al doilea an consecutiv, promotia de sporturi de contact Dynamite Fighting Show, a lui Catalin Morosanu, va acorda premii pentru superlativele sezonului 2022.Au fost nominalizati sportivi la sapte categorii: luptatorul anului, lupta anului, KO ul anului, debutul anului, revenirea anului, cel…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu anunta joi ca a fost desemnat castigatorul ultimului lot al A7 (Autostrada Moldova), finantat prin PNRR, de acelasi constructor roman – UMB - care a castigat si celelalte 2 loturi ale sectiunii Bacau-Pascani. "A fost desemnat castigatorul ultimului lot al A7…

- IN TOP… Ca in fiecare an, Federația Romana de Rugby propune iubitorilor sportului cu balonul oval sa aleaga cei mai buni jucatori, arbitri și antrenori din campionatele interne. Pe lista federației se afla și șapte barladeni: jucatorii Gabriel Rupanu, Ovidiu Neagu, Robert Neagu, Teodor Ursu, Florin…

- Si in 2022, Federatia Romana de Rugby a lansat sondajul pentru desemnarea celor mai buni jucatori, jucatoare, antrenori si arbitri, acestia putand fi votati pe site ul oficial la FRR.Votul se incheie pe 29 decembrie 2022, ora 23:59. Federatia Romana de Rugby va propune sa ii alegeti pe cei mai buni…

- SCM Timisoara a incheiat anul nefericit, dar are in continuare componenti apreciati la nivel individual. FR Rugby propune fanilor, la capatul lui 2022, sa aleaga cei mai buni jucatori, jucatoare, arenori și arbitri din Romania. „Leii” au cinci jucatori si antrenorul nominalizati la diferite categorii.…

- Cei mai buni luptatori romani pe anul 2022 au fost desemnati de Federatia Romana de Lupte, cu ocazia unui eveniment gazduit de Clubul Agartha, care a reunit o parte din familia luptelor romanesti, pentru a celebra performantele sezonului.Printre laureati s au numarat si sportivi constanteni, legitimati…

- Kendrick Lamar, ABBA și Taylor Swift primesc nominalizari care includ piesa anului, albumul anului, cantecul anului și multe altele. DOMi & JD Beck, Muni Long și Samara Joy nominalizați la categoria cel mai bun artist nou. Universal Music Group, liderul mondial in divertismentul muzical, a primit astazi…

- Premiile MTV EMA 2022 au avut loc pe 13 noiembrie, la Dusseldort, cu o ceremonie ținuta la PSD Bank Dome in care au fost laudate cele mai bune proiecte muzicale din acest an. Pe langa reușitele artiștilor, gala a fost marcata și de ținutele purtate de acestea.