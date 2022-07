Shanghai a doborât recordul pentru cea mai ridicată temperatură, stabilit acum 149 de ani Shanghai s-a sufocat miercuri sub valul de canicula – mercurul din termometre a urcat pana la 40,9 grade Celsius in metropola chineza, doborand recordul pentru cea mai ridicata temperatura, stabilit in 1873, conform serviciilor de meteorologie. O parte din tara s-a confruntat in ultimele zile cu un val de canicula, iar autoritatile au emis alerte de canicula. Temperaturile ar putea ajunge la 42 de grade Celsius in unele regiuni, iar media locale au relatat despre decese. Valurile de canicula din mijlocul verii nu sunt neobisnuite in China Valurile de canicula din mijlocul verii nu sunt neobisnuite… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Shanghai s-a sufocat miercuri sub valul de canicula - mercurul din termometre a urcat pana la 40,9 grade Celsius in metropola chineza, doborand recordul pentru cea mai ridicata temperatura, stabilit in 1873, conform serviciilor de meteorologie, informeaza AFP.

- Shanghai s-a sufocat miercuri sub valul de canicula - mercurul din termometre a urcat pana la 40,9 grade Celsius in metropola chineza, doborand recordul pentru cea mai ridicata temperatura, stabilit in 1873, conform serviciilor de meteorologie.

- Valul de caldura din orașele chinezești a facut ca drumurile sa se topeasca pe acolo pe unde acesta a ajuns. Shanghai-ul s-a copt marți (12 iulie) sub temperaturi dogoritoare, in vreme ce un val de caldura necruțator i-a determinat pe locuitori sa caute racoarea in fantanile publice de apa și in adaposturile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani, intervalul 11 iulie - 8 august 2022. Potrivit specialiștilor, din weekendul viitor valul de caldura

- Timp de doua zile, este cod portocaliu de caldura in cinci județe ale Romaniei. Acest avertisment meteorologic este valabil in zilele de luni și marți, 4 – 5 iulie 2022. Prognoza emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) se refera la zone din judetele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si Caras-Severin.…

- Judetul Maramures este sub cod rosu de canicula. Temperatura resimtita la orele amiezii a ajuns la 40 grade Celsius. Autoritatile au emis o serie de recomandari pentru persoanele aflate la risc, si nu numai, pentru a evita problemele de sanatate cauzate de caldura excesiva.

- Miercuri, 11 mai, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vremea se indreapta, iar temperaturile ating maximele unei zile de vara. Meteorologii anunta ca vremea va fi in general frumoasa si usor mai calda decat normal la aceasta data, cu temperaturi maxime ce se vor incadra in general…

- Un locuitor in varsta din Shanghai a fost declarat mort din greșeala și dus la morga intr-un sac de cadavre, in cel mai recent exemplu de disfuncționalitate in orașul afectat puternic de COVID-19, unde milioane de oameni raman sub izolare forțata de guvern, relateaza CNN . Imaginile video, filmate…