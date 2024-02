Stiri pe aceeasi tema

- Shakira (47 de ani) l-a uitat definitiv pe Gerard Pique, fostul fotbalistul spaniol in varsta de 37 de ani care a inșelat-o. Deși cantareața are o mulțime de pretendenți, unul s-a remarcat și e posibil ca acesta sa ii devina iubitul oficial. Așadar, cine e Julian Edelman? Potrivit unor informații aparute…

- Spectaculoasa vila a Shakirei din Miami, cu doc privat, valoreaza peste 10 milioane de euro. Cantareața columbiana s-a mutat in Statele Unite ale Americii impreuna cu cei doi copii ai sai, dupa desparțirea de Gerard Pique. Shakira a pus capat etapei sale in Spania pentru a incepe un nou capitol in viața…

- Cantareața columbiana Shakira (46 de ani) și fostul fundaș spaniol al Barcelonei, Gerard Pique, „nu-și mai vorbesc prin intermediul avocaților și relația lor e mai buna și mai calma. Au ajuns la un acord sa refaca legatura de dragul copiilor, Milan e Sasha”, dupa cum s-a anunțat in emisiunea „Y ahora…

- Gerard Pique a vorbit in premiera despre controversata lui desparțire de Shakira in cadrul emisiunii „El mon a RAC1', alaturi de Jordi Baste. Pique a pus capat speculațiilor și a explicat motivul tacerii sale timp de un an in privința separarii, subliniind ca oamenii nu cunosc adevarul despre ceea ce…

- Dupa 12 ani de relație și doi copii, Shakira și Gerard Pique au pus stop poveștii lor de iubire. Motivul? Infidelitatea barbatului. Scandalul dintre cei doi nu ar mai fi luat amploare daca nu existau piesele de razbunare , lucru care s-ar fi putut intampla totuși. Iata cine a incercat sa o convinga…

- Desparțirea de Gerard Pique ii aduce succes Shakirei. Celebra artista columbiana a caștigat titlul pentru melodia anului la premiile Latin Grammy 2023, pentru piesa lansata dupa separarea de fotbalist. De altfel, artiștii columbieni au dominat gala, intr-o seara in care vedetele latino au stralucit…

