Meditația este de multe ori perceputa ca fiind complexa și inaccesibila celor care sunt la inceputul calatoriei lor spirituale. Cu toate acestea, meditația nu este deloc complicata daca este ințeleasa și practicata in mod corect. „Tehnica celor 100 de respirații" este o modalitate simpla și eficienta de a incepe procesul meditativ. Acest exercițiu de concentrare […]