Sfaturi utile pentru mămici: Până la ce vârstă ar trebui alăptat bebelușul PodcasturiSfaturi utile pentru mamici: Pana la ce varsta ar trebui alaptat bebelușul In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", președintele Asociației Naționale pentru Susținerea Alaptarii și cofondatorul proiectului "Mamica Alapteaza", Alina Șmurun, a declarat ca alaptarea poate fi menținuta și dupa varsta de doi ani, atunci cand mama și copilul iși doresc acest lucru. Potrivit ei, laptele matern influențeaza pozitiv dezvoltarea copilului și are o serie de avantaje. "Beneficiile sunt multiple: scade incidența infecțiilor, alergiilor, se reduce riscul apariției așa-numitei boli celiace. Copiii… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

