Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Boloca este tot mai decis sa intoarca spatele naționalei Romaniei și sa aștepte o șansa din partea lui Roberto Mancini la prima reprezentativa a Italiei. Mijlocașul de 24 de ani a acordat un interviu in care a explicat de ce nu mai vrea sa raspunda la convocarea lui Edi Iordanescu și de ce „Squadra…

- Astrologii au facut horoscopul zilnic pentru ziua de 20 decembrie 2022. Astfel, conform predicțiilor, o zodie iși intalnește marea dragoste chiar in aceasta perioada, astfel ca va avea un Craciun de vis. Horoscopul zilei pentru marți, 20 decembrie 2022. Ce zodie pune mana pe o suma mare de bani Berbec…

- Fostul mare tenismane și general in rezerva in Armata Romana, Ilie Nastase, a calcat iar pe bec. Conform unor informații, Nastase a recidivat, fiind prins din nou baut la volan. Dupa informațiile aparute in spațiul public, il paște un nou scandal, avand in vedere și intervenția actualului ministru MApN.…

- Situație deplasata in showbizul romanesc. Ilie Nastase a fost surprins apostrofand o jurnalista din Capitala, dupa ce a fost prins conducand sub influența bauturilor alcoolice. Fostul mare tenismen a fost oprit de poliția rutiera in sectorul 1 din București, in dimineața zilei de vineri, 18 noiembrie.…

- Scandalurile nu par sa se opreasca pentru Ioana și Ilie Nastase. Recent, soția celebrului fost tenismen a fost acuzata de faptul ca ar fi parasit caminul conjugal, luand doua milioane de euro. La auzul acestor speculații, bruneta a rabufnit la adresa partenerului sau de viața. Reacția Ioanei Nastase,…

- Pe langa viața mondena, Ioana Nastase este și buna femeie de afaceri. Mulți s-ar fi așteptat ca aceasta sa mearga insoțita de celebrul Ilie Nastase, la intalnirile de afaceri. Dar, dupa cum declara chiar Ioana Nastate, pentru Impact.ro, „Cu el ar exploda!” Ioana Nastase are o strategie speciala Ioana…

- Divorțul rasunator al Simonei Halep i-a luat prin surprindere pe toți. Nimeni nu se aștepta ca fostul lider mondial la tenis feminin și Toni Iuruc, fostul ei soț, sa se separe oficial, dupa nici un an de mariaj. Nunta Cununia civila a avut loc in septembrie 2021. Astrologii ar fi descoperit de ce Simona…

- Cine este Sophie Ayad, marea dragoste a lui Ion Țiriac. Fostul jucator profesionist de tenis a trait cu jurnalista cu origini egiptene o frumoasa poveste de dragoste, timp de noua ani. Au impreuna doi copii: Karim (26 de ani) și Ioana (23 de ani). Vezi mai jos ce spune fosta partenera a afaceristului…