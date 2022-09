SfatBOOM: Ne spălăm mașina corect O spalare manuala obișnuita nu intotdeauna face fața sarcinii de a menține un aspect impecabil al mașinii tale, iar sticlele și finisajul sa straluceasca. Prin urmare, experții sfatuiesc sa recurgi la o spalatorie auto fara contact, care va facilita ingrijirea mașinii dumneavoastra și va indeparta cu brio orice murdarie, chiar și in locurile greu accesibile. Spalarea cu utilizarea substanțe Citeste articolul mai departe pe noi.md…

