In ultimele 24 de ore, s-a inregistrast o creștere cu 10% a solicitarilor, anunța dr. Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanța București-Ilfov. „Constatam o creștere a numarului de solicitari. In ultimele 24 de ore, am inregistrat o creștere cu 10% a numarului total de solicitari, comparativ aceeași zi a saptamanii trecute. In privința urgențelor de cod roșu și cod galben, creșterea este chiar cu 14%.”, ne-a declarat dr. Alis Grasu. Val de canicula mai mult zile la rand și praf saharian – este mesajul meteorologilor. Dr. Alis Grasu subliniaza ca in aceste condiții hidratarea este cea mai…